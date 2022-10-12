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Стало відомо, якою буде температура у квартирах дніпрян взимку

Сьогодні 18:33
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Цей опалювальний сезон буде дуже важким для Дніпропетровщини та всієї України.

Новости Днепра про Стало відомо, якою буде температура у квартирах дніпрян взимку

Так, середня температура в квартирах дніпрян взимку становитиме 18 градусів, а мінімально допустиме значення – 16 градусів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму, – сказав на засіданні уряду прем’єр-міністр.

За його словами, зараз готовність до опалювального сезону по країні становить більш ніж 90%, підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ні на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують, – зазначив Денис Шмигаль.

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