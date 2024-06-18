Стало відомо, як вимикатимуть світло у Дніпрі 18 червня

З'ясувалося, яким чином застосовуватимуться графіки відключення світла у Дніпрі сьогодні, 18 червня.

Про це повідомили в Telegram-каналі Укренерго.

У дописі доповіли, що термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено, внаслідок чого на сьогодні були скасовані графіки погодинних відключень з 10:00 до 15:00.

З 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками, – написали в публікації.

Причина таких змін – більш активна робота ЕС.

Якщо ситуація в енергосистемі знову зміниться, опублікують відповідне повідомлення.

Нагадаємо, вчора ми писали, що “Ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою“,- Голова НЕК “Укренерго”.

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