Стало відомо, як вимикатимуть світло у Дніпрі 18 червня

Про це повідомили в Telegram-каналі Укренерго.
У дописі доповіли, що термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено, внаслідок чого на сьогодні були скасовані графіки погодинних відключень з 10:00 до 15:00.
З 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками, – написали в публікації.
Причина таких змін – більш активна робота ЕС.
Якщо ситуація в енергосистемі знову зміниться, опублікують відповідне повідомлення.
Нагадаємо, вчора ми писали, що “Ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою“,- Голова НЕК “Укренерго”.
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