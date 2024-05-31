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Стало відомо, як у Дніпрі влітку працюватимуть дитсадочки

Сьогодні 11:41
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У Дніпрі продовжують ремонтувати та облаштовувати укриття у дитячих садках задля навчання дітей.

Новости Днепра про Стало відомо, як у Дніпрі влітку працюватимуть дитсадочки

Про це повідомили у Дніпровській міській Раді. 

Зазначається, що з завершенням робіт в укриттях діти зможуть навчатися у дитскадках в оффлайн форматі замість змішаного.

Провідна спеціалістка відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Валерія Никифорова розповіла про те, що задля того, щоб зробити укриття належним чином, на місце виїжджала комісія з представниками ДСНС для оцінювання можливості його облаштування. Після цього почали роботи: демонтаж та підняття підлоги. Наразі працівники перейшли до улаштування стін та будуть оновлювати інженерні мережі.

Ремонтно-будівельні роботи в укриттях планують завершити до початку серпня.

Щодо роботи дитсадків улітку розповіла головна спеціалістка сектору дошкільного виховання департаменту гуманітарної політики ДМР Валентина Юрченко:

У нас за змішаною формою організовано навчання у садочках, де є власне найпростіше укриття. Також улаштовані дошкільні підрозділи у закладах загальної середньої освіти. На сьогодні ми ремонтуємо найпростіше укриття в 17 садочках, які у планах відкрити до нового навчального року. Влітку садочки не закриваються, а продовжують роботу в тому ж режимі – до 4 годин без організації харчування і денного сну. Тому батьки можуть приводити діточок – для них організують більш активну діяльність на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі влітку запрацюють пришкільні табори для дітей від 6 до 11 років.

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