Стало відомо, як у Дніпрі 22 червня діятимуть графіки відключень світла

Про це повідомили в Укренерго.
Графіки застосовуватимуть з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України.
Також у компанії зазначили, що протягом 18:00-23:00 годин обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим.
Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах, – написали в публікації.
Окрім того, приватні енергетичні компанії сповістили, що у Дніпрі світло вимикатимуть згідно з графіками, зокрема в абонентів ЦЕК відключення діятимуть у такій послідовності:
Про графіки відключення світла можна детальніше дізнатися на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 22 червня деякі трамваї курсуватимуть за скороченим маршрутом.
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