Стало відомо, як у Дніпрі 22 червня діятимуть графіки відключень світла

У Дніпрі завтра, 22 червня, діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки застосовуватимуть з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України.

Також у компанії зазначили, що протягом 18:00-23:00 годин обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим.

Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах, – написали в публікації.

Окрім того, приватні енергетичні компанії сповістили, що у Дніпрі світло вимикатимуть згідно з графіками, зокрема в абонентів ЦЕК відключення діятимуть у такій послідовності:

з 16:00 до 20:00 – ІІІ черга;

з 18:00 до 20:00 – IV черга;

з 20:00 до 23:00 – VI черга;

з 20:00 до 24:00 – V черга.

Про графіки відключення світла можна детальніше дізнатися на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі 22 червня деякі трамваї курсуватимуть за скороченим маршрутом.

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