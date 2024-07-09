Стало відомо, як саме застосовують графіки відключень у Дніпрі та області

Про це розповіли в Укренерго у публікації в Telegram-каналі.
Споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават, – розповіли у дописі Укренерго.
Скільки черг застосувуватимуть одночасно вирішують у Дипсетчерському центрі “Укренерго”. Для кожного регіону України визначають індивідуальний графік відключень – яка буде тривалість черги та яку чергу відключати у певний час.
То що ж означає одночасне відключення черг?
1 черга графіків – це 4 години обмежень за добу, 2 черга – 8 годин обмежень, 3 черги – 12 годин, 4 черги – більше 12 годин.
Про те, в яку саме чергу потрапляє ваша адреса, дивіться на сайтах обленерго – ДТЕК та ЦЕК.
Найголовнішою причиною обмеження споживання є наслідки ворожої атаки по українських електростанціях (з початку року таких було вісім). Також на дефіцит потужності в енергосистемі впливає споживання через аномальну спеку.
Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів, – зазначили у публікації.
У вівторок 9 липня застосовуються обмеження споживання електроенергії для жителів Дніпропетровщини протягом всієї доби. На сьогодні запланований такий графік відключень:
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