Стало відомо, як саме застосовують графіки відключень у Дніпрі та області

З'ясувалося, що означає застосування декількох черг відключень одночасно.

Про це розповіли в Укренерго у публікації в Telegram-каналі.

Споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават, – розповіли у дописі Укренерго.

Скільки черг застосувуватимуть одночасно вирішують у Дипсетчерському центрі “Укренерго”. Для кожного регіону України визначають індивідуальний графік відключень – яка буде тривалість черги та яку чергу відключати у певний час.

То що ж означає одночасне відключення черг?

1 черга графіків – це 4 години обмежень за добу, 2 черга – 8 годин обмежень, 3 черги – 12 годин, 4 черги – більше 12 годин.

Про те, в яку саме чергу потрапляє ваша адреса, дивіться на сайтах обленерго – ДТЕК та ЦЕК.

Найголовнішою причиною обмеження споживання є наслідки ворожої атаки по українських електростанціях (з початку року таких було вісім). Також на дефіцит потужності в енергосистемі впливає споживання через аномальну спеку.

Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів, – зазначили у публікації.

У вівторок 9 липня застосовуються обмеження споживання електроенергії для жителів Дніпропетровщини протягом всієї доби. На сьогодні запланований такий графік відключень:

зранку до 14:00 – 2 черги графіків – 8 годин обмеження за добу;

з 16:00 до 22:00 – 4 черги – більше 12 годин обмеження;

в інші години – 3 черги – 12 годин обмеження.

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