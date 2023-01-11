Стало відомо, в якому стані 26-річний чоловік, який постраждав під час обстрілу Марганця

На жаль, постраждав 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні.
Як пізніше повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, життю 26-річного Євгена з Марганця наразі нічого не загрожує.
Хлопець отримав легкі осколкові поранення плеча та обличчя. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Зараз його стан лікарі визначили як неважкий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі по Дніпропетровщині випустили понад 20 снарядів: є руйнування.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину.
Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі та області запровадили екстрені відключення…
У Криворізькому районі діти провалилися під кригу та загинули.
Повідомляємо, чи діють у Дніпрі та області графіки відключення світла.