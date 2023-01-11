Стало відомо, в якому стані 26-річний чоловік, який постраждав під час обстрілу Марганця

Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю.

На жаль, постраждав 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Як пізніше повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, життю 26-річного Євгена з Марганця наразі нічого не загрожує.

Хлопець отримав легкі осколкові поранення плеча та обличчя. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Зараз його стан лікарі визначили як неважкий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі по Дніпропетровщині випустили понад 20 снарядів: є руйнування.

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