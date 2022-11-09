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Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на Дніпро

Сьогодні 11:47
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Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на Дніпро

П’ять БПЛА наша ППО знищила. Але, на жаль, є й влучання.

Як повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко, у Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Стало відомо, в якому вони стані.

Як розповів заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Олексій Григорук, постраждалим чоловікам від 18 до 45 років. Усі вони перебувають у лікарні, у тяжкому стані – двоє. Поранені отримали мінно-вибухові травми, травми грудної клітини, черевної порожнини та переломи кінцівок.

Є травмування магістральних судин нижніх кінцівок. Декого з них оперували вночі і зараз подано на другу операцію, – повідомив Олексій Григорук.

Він зазначив, що лікарі роблять усе можливе, аби врятувати постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми писали: Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та поранені.  

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Новости Днепра про Стало відомо, в якому стані постраждалі після нічної атаки дронів на ДніпроУкраїнська

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