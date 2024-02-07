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Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атаки

Сьогодні 11:12
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Зранку 7 лютого агресор атакував шість регіонів України, серед яких і Дніпропетровщина.

Новости Днепра про Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атаки

У Дніпропетровській області почалося з БПЛа-камікадзе, які атакували Новомосковський район вночі 7 лютого. Два “шахеди” збили, але через влучання решти ударних дронів є руйнування на території комунального підприємства. 

Як повідомили у Повітряному командуванні Схід, під час масованої атаки збили одну ракету над Павлоградським районом. У ОВА пізніше повідомили, що були й влучання. 

Вранці гучно було на Павлоградщині. Одну ракету збили оборонці неба. Але є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди, на щастя, цілі, – зауважив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Масована атака на Україну 7 лютого – що відомо?

7 лютого росіяни обстріляли Україну ударними БпЛА, крилатими, балістичними та зенітними керованими ракетами.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 4 крилаті ракети Х-22;
  • 3 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 5 зенітних керованих ракет С-300.

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети «Калібр»;
  • 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

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Новости Днепра про Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атакиУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атакиРусский

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