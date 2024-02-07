Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атаки

Зранку 7 лютого агресор атакував шість регіонів України, серед яких і Дніпропетровщина.

У Дніпропетровській області почалося з БПЛа-камікадзе, які атакували Новомосковський район вночі 7 лютого. Два “шахеди” збили, але через влучання решти ударних дронів є руйнування на території комунального підприємства.

Як повідомили у Повітряному командуванні Схід, під час масованої атаки збили одну ракету над Павлоградським районом. У ОВА пізніше повідомили, що були й влучання.

Вранці гучно було на Павлоградщині. Одну ракету збили оборонці неба. Але є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди, на щастя, цілі, – зауважив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Масована атака на Україну 7 лютого – що відомо?

7 лютого росіяни обстріляли Україну ударними БпЛА, крилатими, балістичними та зенітними керованими ракетами.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

5 зенітних керованих ракет С-300.

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

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