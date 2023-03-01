Стало відомо, що за конструкція з’явилася біля церкви на Набережній Перемоги

Учора мешканці житлового масиву Перемога помітили, що на Набережній Перемоги з’явилася дивна металева конструкція. Вона розміщена біля церкви.
Сьогодні цю металеву конструкцію дозбирали. Як виявилося, це буде невеличка кав’ярня.
Схожа вже є у сквері “Прибережному”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в покинутій військовій частині знайшли 14 ящиків з “коктейлями Молотова”. Також читайте: на острові Пасхи на дні висохлого озера знайдено нову статую моаї.
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