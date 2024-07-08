Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Дніпра

Мешканці отримали травми середнього ступеню тяжкості: відкриті переломи, акубатравми та вогнепальні поранення. До однієї з лікарень Дніпра госпіталізували трьох людей.
Про це розповів лікар-травматолог медичного закладу, де знаходяться троє постраждалих, повідомляє “Суспільне”.
Загрози життю поранених немає. Їх стан стабільний.
“Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок, контузії. Це переломи локтьової кістки і перелом кісток стопи. Сьогодні уламки не доставали, хворих обстежили. Загрози життю немає, стан їх стабільний”, — зазначив медик.
Нагадаємо, що всього відомо про 12 постраждалих людей внаслідок обстрілу Дніпра. Раніше голова ДніпроОВА Сергій Лисак повідомляв про п’ятьох поранених, яких госпіталізували до лікарень. Одна людина була у важкому стані.
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