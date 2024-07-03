Стало відомо, ким була 30-річна жінка, яку дістали з-під завалів будинку в Дніпрі, куди влучили 28 червня

Стало відомо ім'я жінки, яка загинула через ракетний удар 28 червня.

28 червня у Дніпрі російська ракета влучила в дім співробітниці SoftServe Ольги Сергеєвої, про це повідомляє портал DOU.

Упродовж кількох днів її батьки, а також колеги були на місці й не полишали надії на порятунок. Однак 2 липня стало відомо, що тіло Ольги знайшли під завалами.

Ольга Сергеєва у 2015 році переїхала до Дніпра з Донецька. У 2018-му розпочала працювати у IT-компанії SoftServe на позиції Recruiter Trainee, а за кілька років отримала підвищення, а потім дещо змінила рід діяльності.

Колеги діляться спогадами про Ольгу та збирають фінансову допомогу для її рідних.

Оля прийшла в нашу команду порівняно нещодавно і неймовірно легко влилася. Було відчуття, що ми працюємо вже давно і довго, настільки злагодженою була наша співпраця. Її професіоналізм, готовність допомогти, відкритість, неймовірний оптимізм і віра в краще майбутнє були тим, що допомагало нам планувати і здійснювати надскладні комунікаційні стратегії. Вона любила людей. І люди, відчуваючи це також, тягнулися до неї. Не раз, особливо коли це були останні робочі наради, ми могли заговоритися і забути про час. Дискутували про психологію і поведінку людей в різних ситуаціях, обговорювали улюблені пісні і виконавців, книжки, які запамʼяталися і вартують уваги, про різні країни, подорожі. Вона була спрагла жити, черпала від життя все і навіть більше, – розповідає знайома Ксенія.

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