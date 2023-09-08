Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра

Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра

Сьогодні 16:47
просмотров

У Дніпрі 29 серпня на проспекті Мазепи сталася смертельна стрілянина.

Новости Днепра про Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра

Патрульні Анастасія Жила та Єгор Звонков зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Чоловік та жінка, які були в авто, почали грубити правоохоронцям, відмовлялися вийти з машини. В якийсь момент між учасниками події зав’язався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі триває розслідування – відкрито два кримінальних провадження. Перше – проти патрульного Єгора Звонкова, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. А друге – за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. Підозрюваний правоохоронець наразі знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Патрульна Анастасія Жила, яка постраждала під час сутички, згодом оголосила збір на адвокатів та лікування. Станом на 7 вересня “банку розбили”. Усього вдалося зібрати 1 мільйон 125 тисяч. 

Новости Днепра про Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра

Сьогодні стало відомо, куди витратять зібрані кошти.

Як повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, гроші направлять у фонд “Повернись живим”.

В умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди. Це з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї нашої поліцейської спільноти. Зі свого боку “Повернись живим” і Тарас Чмут зголосились направити це бажання у найпотрібніше русло — на Перемогу. Кошти від збору підуть саме туди! Дякуємо вам за підтримку! – написав він.

Новости Днепра про Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з ДніпраУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті
Новини Дніпра
Сьогодні 17:08
У Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті

Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі на ж/м Перемога-6 сталася аварія.

У Дніпрі собачники закрили на замок майданчик для вигулу тварин, бо сусіди там пили та їли піцу
Новини Дніпра
Сьогодні 16:40
У Дніпрі собачники закрили на замок майданчик для вигулу тварин, бо сусіди там пили та їли піцу

У Дніпрі сусіди посперечалися через майданчик для вигулу тварин.

Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони стані
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони стані

Стало відомо, що з постраждалими внаслідок ракетного удару по Кривому…

ТОП-5 найстаріших будинків, які збереглись у Дніпрі з часів заснування міста (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
ТОП-5 найстаріших будинків, які збереглись у Дніпрі з часів заснування міста (ФОТО)

Цього року День міста у Дніпрі відзначатимуть 9 вересня. Дніпру…

Наверх