Стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра

У Дніпрі 29 серпня на проспекті Мазепи сталася смертельна стрілянина.

Патрульні Анастасія Жила та Єгор Звонков зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Чоловік та жінка, які були в авто, почали грубити правоохоронцям, відмовлялися вийти з машини. В якийсь момент між учасниками події зав’язався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі триває розслідування – відкрито два кримінальних провадження. Перше – проти патрульного Єгора Звонкова, якого підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. А друге – за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. Підозрюваний правоохоронець наразі знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Патрульна Анастасія Жила, яка постраждала під час сутички, згодом оголосила збір на адвокатів та лікування. Станом на 7 вересня “банку розбили”. Усього вдалося зібрати 1 мільйон 125 тисяч.

Сьогодні стало відомо, куди витратять зібрані кошти.

Як повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, гроші направлять у фонд “Повернись живим”.

В умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди. Це з самого початку було волею і Насті, і Єгора, і всієї нашої поліцейської спільноти. Зі свого боку “Повернись живим” і Тарас Чмут зголосились направити це бажання у найпотрібніше русло — на Перемогу. Кошти від збору підуть саме туди! Дякуємо вам за підтримку! – написав він.

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