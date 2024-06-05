Стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня: адреси

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Відключення електроенергії відбуватиметься у зв’язу з проведенням планових робіт.
Сьогодні, 5 червня, з 08:00 до 17:00 світла на буде за такими адресами:
До того ж, в Укренерго повідомили про застосовування графіків погодинних відключень для промислових та потубових споживачів.
Ліміти споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00, – йдеться у повідомленні.
У випадку перевищення лімітів можливе аварійне відключення світла для всіх споживачів.
Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі трамвай №15 один день раніше завершить роботу.
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