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Стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня: адреси

Сьогодні 06:49
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Деякі абоненти Центральної Енергетичної Компанії залишаться сьогодні без світла.

Новости Днепра про Стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня: адреси

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Відключення електроенергії відбуватиметься у зв’язу з проведенням планових робіт.

Сьогодні, 5 червня, з 08:00 до 17:00 світла на буде за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 51; 
  • вул. Квартальна: 35, 37, 39, 43, 45, 47;
  • вул. Перемоги, 113-Б;
  • вул. Братів Горобців: 50, 52-А, 54-62 (парні); 
  • вул. Криворізька: 12, 16, 20; 
  • вул. Павла Чубинського: 4, 6-9, 11, 13, 15-А; 
  • вул. Робоча: 89, 91-Б, 93, 95-А, 97, 99, 148, 152,174, 176, 178; 
  • вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6;
  • вул. Алли Горської: 90. 

До того ж, в Укренерго повідомили про застосовування графіків погодинних відключень для промислових та потубових споживачів. 

Ліміти споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00, – йдеться у повідомленні.

У випадку перевищення лімітів можливе аварійне відключення світла для всіх споживачів.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі трамвай №15 один день раніше завершить роботу.

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Новости Днепра про Стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня: адресиУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, кому вимикатимуть світло у Дніпрі 5 червня: адресиРусский

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