Стало відомо, кому в Дніпрі 3 червня вимикатимуть світло: адреси

Відключення електроенергії пов’язане з виконанням ремонтних робіт на підстанціях.
Отже, світло вимикатимуть сьогодні з 08:00 до 18:00 за такими адресами:
Всю детальну інформацію щодо вікдлючення електропостачання можна дізнатися у Telegram-каналі енергетичної компанії або на сайті.
Абоненти ДТЕК можуть отримати деталі щодо відключення світла у їхніх районах на офіційному сайті.
Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла. Мешканців Дніпра та області закликали економити споживання світла, щоб допомогти енергосистемі.
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