Стало відомо, кому в Дніпрі 3 червня вимикатимуть світло: адреси

Деяким абонентам Центральної Енергетичної Компанії сьогодні вимкнуть світло.

Відключення електроенергії пов’язане з виконанням ремонтних робіт на підстанціях.

Отже, світло вимикатимуть сьогодні з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

вулиця Братів Горобців 48, 50,52А;

вулиця Робоча 89, 91, 91А, 93;

вулиця Театральна 1А, 3А, 5А, 6.

Всю детальну інформацію щодо вікдлючення електропостачання можна дізнатися у Telegram-каналі енергетичної компанії або на сайті.

Абоненти ДТЕК можуть отримати деталі щодо відключення світла у їхніх районах на офіційному сайті.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла. Мешканців Дніпра та області закликали економити споживання світла, щоб допомогти енергосистемі.

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