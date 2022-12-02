Стало відомо коли в ЄС та США запрацює ембарго на російську нафту

Країна-терористка більше не зможе продавати свою нафту до ЄС, США та Великобританії. А тим, хто все ж таки захоче її купити потрібно буде платити не більше 60 дол за барель.

Вже з понеділка, 5 грудня, на російську нафту запровадять ембарго. Її не купуватимуть у ЄС, США, Великобританії та деяких інших країнах. Її не можна буде перевозити морем, у танкерах, але можна буде переганяти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомили у прес-службі уряду Чехії, яка нині головує в ЄС.

Також на російську нафту введена цінова стеля. Вона складає 60 доларів. Також у ЄС домовилися, що ціна на імпорт цієї нафти буде як мінімум на 5% нижчою від ринкової.

Ціль таких нововведень – позбавити країну-агресорку коштів на війну. Зараз рф постачає приблизно 3,5 млн барелів на день, очікується, що постачання тепер скоротяться на третину. За попередніми даними, раз на два місяці стеля цін може переглядатися у бік зниження.

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