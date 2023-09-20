Стало відомо, коли в Україні може запрацювати 5G

В Україні вже 2024 року може з'явитися стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G). Однак це буде лише тестова версія.

Про це розповів віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

За його словами, українська влада зараз веде переговори з однією компанією, яка займається мережами 5G. Віцепрем’єр розраховує, що пілотний запуск проєкту буде вже наступного 2024 року.

Він також додав, що його команда зараз працює і над покращенням 4G. Адже під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів і мирні жителі відчули перебої з мобільним інтернетом та мобільним зв’язком загалом.

Зараз працюємо над 5G, ведемо перемовини з однією компанією. Сподіваюсь, пілотний запуск буде вже у наступному році. Також працюємо над поліпшенням 4G. Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється, – сказав він.

Зазначимо, найвідчутніша перевага, яку 5G надасть пересічним користувачам, — це швидкість передачі даних. Очікується, що вона може досягти 10 Гбіт/с. Крім того, 5G обіцяє практично до нуля звести затримку сигналу. Усе це відкриє широкі можливості для розвитку автономного транспорту, автоматизації та роботизації виробництва.

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