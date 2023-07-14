Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Сьогодні 18:40
просмотров

З'явилася дата остаточного відкриття оновленої Успенської площі в Дніпрі.

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Про це повідомили в спільноті Urban Dnipro. 

Успенську площу перекрили на реконструкцію ще влітку 2021 року. У серпні 2022 року відкрили проїзну частину, а саме ділянку від вулиці Якова Самарського до вулиці Павла Нірінберга. 

Залишок площі залишається огородженим парканом, але зовсім скоро мешканці Дніпра зможуть тут прогулятися. 

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Ймовірно, для загалу площу відкриють на День міста. Цьогоріч свято припадає на 10 вересня.

У Urban Dnirpo з’явилися перші фото зняті на території закритої частини площі:

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площуУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як раніше виглядав легендарний пивбар «Яма»: олімпійські емблеми на вікнах та столики на вулиці (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:08
Як раніше виглядав легендарний пивбар «Яма»: олімпійські емблеми на вікнах та столики на вулиці (ФОТО)

Раніше у Дніпрі основними питними закладами були не ресторани, а…

До 71%: Кабмін планує збільшити мінімальні ціни на алкоголь
Новини Дніпра
Сьогодні 17:44
До 71%: Кабмін планує збільшити мінімальні ціни на алкоголь

Кабінет міністрів України може підняти мінімальні ціни на алкоголь.

Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:29
Спортсменка із Дніпра виграла Кубок Європи з дзюдо: вітаємо

Вітаємо наших спортсменів!

Усе тіло в ранах, що гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапу
Новини Дніпра
Сьогодні 16:23
Усе тіло в ранах, що гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапу

У Дніпрі допомоги небайдужих людей потребує кішка Лапка. 

Наверх