Стало відомо, коли у Дніпрі після реконструкції відкриють Успенську площу

З'явилася дата остаточного відкриття оновленої Успенської площі в Дніпрі.

Про це повідомили в спільноті Urban Dnipro.

Успенську площу перекрили на реконструкцію ще влітку 2021 року. У серпні 2022 року відкрили проїзну частину, а саме ділянку від вулиці Якова Самарського до вулиці Павла Нірінберга.

Залишок площі залишається огородженим парканом, але зовсім скоро мешканці Дніпра зможуть тут прогулятися.

Ймовірно, для загалу площу відкриють на День міста. Цьогоріч свято припадає на 10 вересня.

У Urban Dnirpo з’явилися перші фото зняті на території закритої частини площі:

Читайте також:

Українська Русский

Автор: