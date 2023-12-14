Стало відомо, коли у Дніпрі 1-й трамвай відновить рух у повному обсязі

З 16 грудня трамвай №1 відновлює свою роботу в повному обсязі, повідомили у департаменті транспорту.
З суботи, 16 грудня трамвайний маршрут №1 сполученням “Залізничний вокзал – Університет науки і технологій” відновлює свою роботу в повному обсязі. Тимчасове припинення було пов’язане з ремонтом колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького – вул. Михайла Грушевського. Крім того, призупиняють свою роботу тролейбусний маршрут №1к та трамвайний маршрут №7, які були введені на час ремонту.
Враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок.
Нагадаємо, майже місяць тривали ремонтні роботи у центрі міста. Лагодили трамвайні рейки на розі проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Через це відбулися кардинальні зміни у русі транспорту.
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