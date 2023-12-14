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Стало відомо, коли у Дніпрі 1-й трамвай відновить рух у повному обсязі

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі знову курсуватиме 1-й трамвай.

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі 1-й трамвай відновить рух у повному обсязі

З 16 грудня трамвай №1 відновлює свою роботу в повному обсязі, повідомили у департаменті транспорту. 

З суботи, 16 грудня трамвайний маршрут №1 сполученням “Залізничний вокзал – Університет науки і технологій” відновлює свою роботу в повному обсязі. Тимчасове припинення було пов’язане з ремонтом колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького – вул. Михайла Грушевського. Крім того, призупиняють свою роботу тролейбусний маршрут №1к та трамвайний маршрут №7, які були введені на час ремонту.

Враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок. 

Нагадаємо, майже місяць тривали ремонтні роботи у центрі міста. Лагодили трамвайні рейки на розі проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Через це відбулися кардинальні зміни у русі транспорту.

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Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі 1-й трамвай відновить рух у повному обсязіУкраїнська

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