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Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрут

Сьогодні 19:30
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14 січня російські окупанти завдали ракетного удару по будинку, шо розташований на Набережній Перемоги у Дніпрі.

Новости Днепра про Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрут

На жаль, 40 містян загинули, ще 76 отримали поранення.

У будинку, де проживали понад 1000 людей, знищено 236 квартир. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено транспортну інфраструктуру: контактну мережу тролейбуса, зупинку, світлофор. Комунальники вже почали їхнє відновлення.

Так, у ніч на понеділок співробітники КП «Дніпровський електротранспорт» повністю замінили 200 метрів контактного кабелю, а ще 800 метрів – відремонтували.

Новости Днепра про Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрут

Наразі контактна мережа поруч з місцем ракетного удару – без напруги. Це зроблено задля безпеки людей, які розбирають завали. Коли нам дадуть дозвіл, буде відновлено рух технічних рейсів тролейбуса №6 цією ділянкою. Зараз він курсує через проспект Героїв та провулок Добровольців, – повідомив провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Нікіта Керенцев.

Унаслідок ракетного удару також було пошкоджено зупинку.

Новости Днепра про Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрут

Новости Днепра про Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрут

 

А ще – знищено світлофорний об’єкт. Він потребує повної заміни. КП «Транспортна інфраструктура міста» здійснює демонтаж розбитого світлофора для виконання подальших робіт. 

Новости Днепра про Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрут

Нагадаємо, раніше ми писали, як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО).

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Новости Днепра про Стало відомо, коли тролейбуси №6 повернуться на звичний маршрутУкраїнська

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