Стало відомо, коли на Дніпропетровщині цілий день не будуть вимикати світло

Так, у кожній області в окремий день зовсім не будуть вимикати світло. На Дніпропетровщині обмежень енергопостачання не буде 9 липня.
Про це повідомили в Укренерго.
Це потрібно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в регіоні, що дасть можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни. Варто зазначити, що такий план вдасться виконати у разі відсутності нових атак на енергосистему.
“Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені. Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів. Разом з тим зазначаємо, що у випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації”, – зазначили в Укренерго.
Там також додали, що вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій. А більш конкретну інформацію щодо графіків відключень можна буде отримати від обленерго у своєму регіоні.
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