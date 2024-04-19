Стало відомо, коли автовокзал у Дніпрі відновить повноцінну роботу

Як повідомив голова профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий, автовокзал частково запрацював. Рятувальники та комунальники привели до ладу частину перонів після ракетного удару.
Поки тривають процедури ліквідації наслідків ранкового російського нальоту, силами працівників вокзалу, за допомоги рятувальників та комунальних служб, було приведено у робочий стан основні посадкові перони та касові зони. На шляху до будівлі ще працює техніка, тож прохання бути максимально обережними, – пише Михайло.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі біля школи напали на дівчину та відрізали їй…
Кожен мешканець Дніпра може самостійно внести зміни до своїх даних…
Внаслідок обстрілу Дніпра 19 квітня прямим влучанням знищило квартиру співробітника…
У Дніпрі на вулиці Мандриківській зруйнувався будинок, який тут стояв…