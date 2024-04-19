Стало відомо, коли автовокзал у Дніпрі відновить повноцінну роботу

Автовокзал у Дніпрі частково відновив роботу.

Як повідомив голова профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий, автовокзал частково запрацював. Рятувальники та комунальники привели до ладу частину перонів після ракетного удару.

Поки тривають процедури ліквідації наслідків ранкового російського нальоту, силами працівників вокзалу, за допомоги рятувальників та комунальних служб, було приведено у робочий стан основні посадкові перони та касові зони. На шляху до будівлі ще працює техніка, тож прохання бути максимально обережними, – пише Михайло. Запрацювали каси, тому пасажири знову можуть купити квитки онлайн та за допомогою банківських карток.

Перед придбанням квитків на сайті уточнюйте наявність рейсів у диспетчерів. Михайло Тонконогий зауважив, що до кінця дня плануть повернути на платформи 100% рейсів. Наразі діють оперативні розклади, можлива затримка прибуття та відправлення до 10-30 хвилин.

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