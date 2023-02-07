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Стало відомо, хто очолить Дніпропетровську ОВА

Сьогодні 16:29
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Сьогодні Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади трьох керівників обласних військових адміністрацій.

Новости Днепра про Стало відомо, хто очолить Дніпропетровську ОВА

Так, Дніпропетровською областю буде керувати – Сергій Лисак, Запорізькою – Юрій Малашко, а Херсонською областю – Олександр Прокудін.

Зазначимо, Сергій Лисак — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. 2 серпня 2014 року — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, – нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА.

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Новости Днепра про Стало відомо, хто очолить Дніпропетровську ОВАУкраїнська

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