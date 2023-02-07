Стало відомо, хто очолить Дніпропетровську ОВА

Сьогодні Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади трьох керівників обласних військових адміністрацій.

Так, Дніпропетровською областю буде керувати – Сергій Лисак, Запорізькою – Юрій Малашко, а Херсонською областю – Олександр Прокудін.

Зазначимо, Сергій Лисак — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. 2 серпня 2014 року — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, – нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА.

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