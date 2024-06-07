Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червня

На своїй Facebook-сторінці ДТЕК попередив жителів Дніпра та області про те, що 7 червня триватимуть стабілізаційні відключення світла.
Друзі, за командою НЕК Укренерго, завтра, 7 червня, у Дніпропетровській області всю добу триватимуть стабілізаційні відключення.
Розуміємо, що всі ви з нетерпінням чекаєте включення світла (як і ми). Але просимо вас не поспішати включати всі потужні прибори одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше, – написали у публікації.
Отримати детальну інформацію щодо погодинних графіків відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК або ЦЕК, а також у Telegram-боті.
Щодо проведення чергових аварійних або планових робіт Центральною енергетичною компанією наразі не повідомляється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриці. Окрім цього ми повідомляли, що у Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам.
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