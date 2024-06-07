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Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червня

Сьогодні 07:14
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З'ясувалося, чи будуть діяти сьогодні в Дніпрі графіки відключення світла.

Новости Днепра про Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червня

На своїй Facebook-сторінці ДТЕК попередив жителів Дніпра та області про те, що 7 червня триватимуть стабілізаційні відключення світла.

Друзі, за командою НЕК Укренерго, завтра, 7 червня, у Дніпропетровській області всю добу триватимуть стабілізаційні відключення.

Розуміємо, що всі ви з нетерпінням чекаєте включення світла (як і ми). Але просимо вас не поспішати включати всі потужні прибори одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше, – написали у публікації.

Отримати детальну інформацію щодо погодинних графіків відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК або ЦЕК, а також у Telegram-боті.

Щодо проведення чергових аварійних або планових робіт Центральною енергетичною компанією наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК відповіли, чи можуть скоротити час відключень для будинків у Дніпрі, які повністю на електриці. Окрім цього ми повідомляли, що у Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам.

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Новости Днепра про Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червняУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, чи вимикатимуть світло у Дніпрі 7 червняРусский

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