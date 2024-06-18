Стало відомо, чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня шуму

Міністерство охорони здоров'я повідомило, чи будуть штрафувати власників генераторів за підвищення рівня шуму.

Про це йдеться у публікації МОЗ України.

Там спростували інформацію, яка ширилася мережею, щодо штрафового покарання за шум від приладів.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються, – повідомили у публікації.

У МОЗ пояснили, що згідно статті 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» дійсно не допускається перевищення рівня шуму під час виконання будь-якої діяльності. Але під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій або ж якщо шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель штрафи не застосовуватимуться.

Окрім цього, у дописі пояснили, що шум, вібрації та шкідливі викиди генератора можуть негативно вплинути на стан здоров’я. Зокрема. можуть спричиняти стрес, погіршувати сон, а також спровокувати отруєння чадним газом.

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