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Стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів

Сьогодні 11:40
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У ДТЕК пояснили, чи можна ввімкнути живлення ліфтів під час відключень світла.

Новости Днепра про Стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів

У Telegram-каналі ДТЕК опублікували відео із відповіддями на поширені запитання, які хвилюють кожного українця під час відключень світла.

Чи можна виділити окремі лінії в будинках для ліфтів?

Багатьох хвилює питання ліфтів, які перестають працювати під час припинення електропостачання. 

У ДТЕК пояснили, що майже в усіх будівлях не передбачено схемою живлення. Це означає, якщо вимикають світло в будинку – відключається абсолютно все.

Під час відключень світла більшість домівок втрачає своє єдине джерело живлення. Навіть якщо будинок підключений до декількох ліній, електроенергію зазвичай він отримує від однієї підстанції, яка вимикається, – розповіли у відео. 

Чому деякі вуличні ліхтарі працюють удень та вночі?

Енергетики пояснили, що увімкнення ліхтарів – зона відповідальності місцевої влади. 

Під час відключень світла можуть бути аварії в системах освітлення міст. В таких випадках комунальники відправляються на аварійні роботи. 

Ще одною основною причиною збереження живлення електроенергією ліхтарів, які освітлюють дороги, є забезпечення нормального руху спецтранспорту містом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі.

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Новости Днепра про Стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтівУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтівРусский

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