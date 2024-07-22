Стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі

У ДТЕК пояснили, чому застосовують графіки відключень світла вночі.

Під час застосувань графіків відключень світла удень, в українців не залишається змоги попрати білизну, прибрати в будинку, прийняти гарячий душ та навіть зарядити прилади. Коли світло дають уночі, багато хто просинається та починає користуватися електроприладами, аби встигнути зробити заплановане перед наступними відключеннями світла.

У ДТЕК опублікували відео, в якому розповіли, що такі дії також призводять до необхідності застосування обмежень споживання електроенергії.

Проблема в тому, що електроенергії не вистачає на всіх навіть в ночі. Дефіцит в енергосистемі цілодобовий, – йдеться у відео.

Внаслідок обстрілів енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей – близько половини минулорічного пікового споживання електроенергії взимку.

На фактори відключення впливає і те, що вночі не працюють сонячні електростанції; а також те, що у цей час гідроелектростанції зазвичай закачують воду, для чого також потрібна енергія.

Більше всього електроенергії вночі споживає критична інфраструктура – всі ті, хто переніс свою роботу на ніч. Окрім цього, в супермаркетах працюють холодильники для збереження температури та уникнення псування продуктів.

Через те, що відключення світла відбувається протягом всього дня, деякі споживачі підлаштовуються під це і переносять свої побутові справи на ніч… Гріють бойлер, перуть речі, можливо, навіть прасують… Все це вони роблять вночі, тому що по графіку в них є світло, – зазначили у відео.

Варто зазначити, що вночі світло відключають не так часто, як удень. В енергетичних компаніях закликають не вмикати всі електроприлади одночасно після того, як з’явилось електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють графіки відключень.

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