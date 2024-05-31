Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

США дозволили бити американською зброєю по території РФ, але не всюди

Сьогодні 12:44
просмотров

Україні дозволили бити по території РФ американською зброєю.

Новости Днепра про США дозволили бити американською зброєю по території РФ, але не всюди

Україна отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території РФ, але бити можна лише по регіонах, які межують з Харківщиною і тільки по військових цілях. 

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі The Guardian.

Никифоров зазначив, що Україна отримала “позитивні сигнали” від дипломатів на обмежене використання зброї на прикордонні з Харківщиною. ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

“Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон”, – сказав Никифоров, привітавши рішення США.

Зауважимо, раніше низка іноземних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що США можуть дозволити уражати військові цілі на території РФ американською зброєю.

Також Україна нібито “не має жодних обмежень” на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, “якщо вони становлять загрозу для України”.

Читайте також:

Новости Днепра про США дозволили бити американською зброєю по території РФ, але не всюдиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в музеї відновили унікальну мозаїку, пошкоджену через обстріл
    Новини Дніпра
    29.05.2024 15:08
    У Дніпрі в музеї відновили унікальну мозаїку, пошкоджену через обстріл

    У музеї Дніпра відновили мозаїку, яка була пошкоджена внаслідок ракетного…

    У Дніпрі благодійники з Нідерландів відкрили шпиталь для тварин, постраждалих через війну
    Новини Дніпра
    28.05.2024 14:39
    У Дніпрі благодійники з Нідерландів відкрили шпиталь для тварин, постраждалих через війну

    Нідерландський благодійний фонд House of Animals відкрив у Дніпрі шпиталь…

    Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовки
    Новини Дніпра
    28.05.2024 12:43
    Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовки

    У Дніпрі з 3 червня стартує тижневий тренінг з військової…

    Удар по “Епіцентру” в Харкові: кількість загиблих зросла до 12
    новини України
    26.05.2024 09:50
    Удар по “Епіцентру” в Харкові: кількість загиблих зросла до 12

    Зросла кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету.

    Наверх