США дозволили бити американською зброєю по території РФ, але не всюди

Україні дозволили бити по території РФ американською зброєю.

Україна отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території РФ, але бити можна лише по регіонах, які межують з Харківщиною і тільки по військових цілях.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі The Guardian.

Никифоров зазначив, що Україна отримала “позитивні сигнали” від дипломатів на обмежене використання зброї на прикордонні з Харківщиною. ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

“Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон”, – сказав Никифоров, привітавши рішення США.

Зауважимо, раніше низка іноземних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що США можуть дозволити уражати військові цілі на території РФ американською зброєю.

Також Україна нібито “не має жодних обмежень” на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, “якщо вони становлять загрозу для України”.

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