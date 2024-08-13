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  • Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

Сьогодні 11:20
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На Дніпропетровщині перевірили балки, де ростуть червонокнижні рослини.

Новости Днепра про Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

Про це повідомили в Криворізькому ботанічному саду НАН України. 

На початку серпня науковці здійснили експедиційний виїзд у дві балки басейну річки Домоткань, попутно оглянувши заплаву річки Саксагань поблизу однойменного села.

У заплаві Саксагані обстежили популяцію регіонально рідкісного виду, включеного до Червоної книги Дніпропетровської області, сосюреї гіркої (Saussurea amara), знайденої там уперше у 2020 році. За цей час зарості сосюреї значно розширили зайняту площу, яка наразі перевищує 2 га.

Було виявлено низку раритетних видів флори Дніпропетровщини. Серед них:

  • кермек широколистий (Limonium platyphyllum)
  • дзвоники скупчені (Campanula glomerata)
  • аконіт дібровний (Aconitum nemorosum)

Раритетними називають види рослин, які є природно рідкісними і обмежено або спорадично поширеними.

Науковці зазначили, що всі рослини розсіяно зустрічаються на балкових схилах. 

Крім цього, в одній із балок басейну Домоткані знайшли астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus) та півники понтичні (Iris pontica); обидва види включені до Червоної книги України.

Окрасою балкових схилів на початку літа стають сріблясті хвилі квітуючої ковили. Тут поширені угруповання п’яти видів ковили – вузьколистої (Stipa tirsa), Лессінга (S. lessingiana), найкрасивішої (S. pulcherrima), пірчастої (S. pennata) та волосистої (S. capillata). Останній вид квітне саме напередодні осені. Всі види ковили представлені в Червоній книзі України, а переважна більшість рослинних угруповань з їх домінуванням включені до “Зеленої книги України”, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

Новости Днепра про Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

Новости Днепра про Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

Новости Днепра про Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальні

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Новости Днепра про Сріблясті хвилі посеред поля: де на Дніпропетровщині ростуть раритетні рослини і чим вони унікальніУкраїнська

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