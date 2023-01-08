Спрямували на Нікопольщину з півтора десятки снарядів: як минула ніч на Дніпропетровщині

За його словами, російські окупаційні війська двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Ударили по двох громадах – Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів.
На щастя, люди не постраждали.
Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.
В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно, – повідомив Валентин Резніченко.
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