Спрямували на Нікопольщину з півтора десятки снарядів: як минула ніч на Дніпропетровщині

Як минула ніч у Дніпропетровській області, розповів Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, російські окупаційні війська двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Ударили по двох громадах – Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів.

На щастя, люди не постраждали.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.

В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно, – повідомив Валентин Резніченко.

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