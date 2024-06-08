Справжній потоп: Дніпро накрила сильна злива

Сьогодні у Дніпрі випала велика кількість опадів.

Відео з Telegram-каналу “Хдніпро”.

Особливо сильна злива спостерігалась у центрі міста.

Деякі автівки майже пливли по дорозі. На набережній люди ховалися біля магазинів та кафе.

Відео: “Дніпро оперативний”.

Цікаво, що рясний дощ містяни спостерігали лише у декількох районах Дніпра.

Рятувальники та синоптики рекомендують обмежити користування транспортними засобами, особливо двоколісними.

Синоптики прогнозували на дощ сьогодні, але не очікували таких масштабів непогоди.

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