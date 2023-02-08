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  • Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на Дніпропетровщині

Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:00
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Автор народного хіта "Байрактар" Тарас Боровок написав нову пісню, яка стане саундтреком до документального фільму про Петриківку, що на Дніпропетровщині. У селищі записали і кліп до пісні.

Новости Днепра про Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на Дніпропетровщині

Український полковник, продюсер, співак та авторТарас Боровок на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну написав пісню про ударний безпілотник «Байрактар», яка одразу стала народний хітом.

Наразі автор готується порадувати українців ще однією своєю композицею – яку він сам називає наймелодійнішою та найліричнішою з усіх своїх робіт. Оскільки ця пісня стане саундтреком до документального фільму про Петриківкуі, то й кліп Тарас до неї Боровк також вирішив створити у цьому селі на Дніпропетровщині, яке є колискою Петриківського розпису.

«Пісня, яку я зараз написав, про українське мистецтво, творчу українську натуру, про нашу класну щиру душу. Вона стане саундтреком до документального фільму про Петриківку. Адже і саме селище, і знаменитий розпис – частина нашого генетичного коду, національної ідентичності. Треба було зробити, щоб звучало гармонійно. Аби пісня лилася, мов той струмочок. Була довершеною, мов та вишиваночка», – розповів Тарас Боровок.

До запису кліпу до пісні залучили досвідчених петриківських майстрів. Поєднали уквітчаний орнамент, національні символи, музику.

Майстриня Юлія Груниста розповіла: було цікаво і відповідально доєднатися до творчого процесу.

“Війна поставила свій відбиток. Але ми продовжуємо нести красу. Малюємо листівки для наших захисників із побажаннями. А ще наше мистецтво стало арт терапією. Найперше, для дітей, які приїхали із зони бойових дій”, – сказала вона.

Новости Днепра про Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на Дніпропетровщині

«Мені одного разу наснився сон, що коли я напишу 50-ту пісню – буде перемога. Розповів це друзям. Вони сказали: «Бігом на студію працювати. Якусь їжу ми тобі приноситимемо», – сказав Тарас Боровок.

Пісня разом із відеодоробком незабаром з’явиться на ютуб-каналі автора.

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Новости Днепра про Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на ДніпропетровщиніРусский

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