Справжній гігант: на Дніпропетровщині знайшли найбільшого коника Європи

Біологиня Світлана Кияк знайшла на Дніпропетровщині найбільшого коника Європи - дибку степову. Вона занесена до Червоної книги України.

Експертка зробила знімок велитенської комахи, яку тримала у своїх руках. Фото Світлана розмістила на особистій сторінці в Facebook, шокувавши інтернет-користувачів розмірами “гіганта”.

Відомо, що дибка степова – найбільший представник ряду Прямокрилих на європейському континенті. Довжина тіла самок досягає 7-9 см, а окремих екземплярів до 12 см. Вдень комаха здебільшого сидить у траві, нерухомо або похитуючись з боку в бік. Завдяки гарному маскуванню помітити дибку в густій зеленій траві вкрай складно.

Ці комахи лише трохи поступаються своїми габаритами гігантським уетам, що живуть в Новій Зеландії та вважаються найважчими кониками на нашій планеті.

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