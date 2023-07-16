Справжній гігант: на Дніпропетровщині знайшли найбільшого коника Європи

Експертка зробила знімок велитенської комахи, яку тримала у своїх руках. Фото Світлана розмістила на особистій сторінці в Facebook, шокувавши інтернет-користувачів розмірами “гіганта”.
Відомо, що дибка степова – найбільший представник ряду Прямокрилих на європейському континенті. Довжина тіла самок досягає 7-9 см, а окремих екземплярів до 12 см. Вдень комаха здебільшого сидить у траві, нерухомо або похитуючись з боку в бік. Завдяки гарному маскуванню помітити дибку в густій зеленій траві вкрай складно.
Ці комахи лише трохи поступаються своїми габаритами гігантським уетам, що живуть в Новій Зеландії та вважаються найважчими кониками на нашій планеті.
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