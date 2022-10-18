Спортивна школа у храмі: як раніше виглядала перша у Дніпрі мечеть (ФОТО)

100 років тому це була одна з найкрасивіших і найнезвичайніших будівель у тодішньому Дніпрі.
Виникнення молитовного дому для мусульман у Дніпрі відносять до початку минулого століття. Точна дата не відома, але вже в 1914 році мечеть була зведена неподалік цвинтаря та Великої Базарної вулиці. Хтось виділяв кошти на її будівництво – невідомо. Вважалося, що мечеть звела «татарська» громада, але під цим словом розуміли відразу кілька національностей: турки, кримські татари, азербайджанці.
Зведений храм був невеликим. Сама будівля – двоповерхова з великими сходами біля головного входу та кількома мінаретами і великим куполом. Оздоблення було виконане у східних мотивах, з імітацією різьблення по каменю, вітражами та незвичайними для класичних будівель вікнами.
Молитовним будинком мечеть прослужила недовго. Вже в 1926 році будівля була закрита, а пізніше її взагалі хотіли знести, але передумали і віддали клубу інвалідної кооперації.
Після Другої світової війни у будівлі колишньої мечеті працював цех картонажної артілі та дитячий садок.
1953 року молитовний храм капітально перебудували. Вирізали інші вікна, збили декор і перепланували всі кімнати так, що від будівлі мечеті не лишилося й сліду. Мінарет та купол розібрали, прибудували до головної будівлі котельню та гараж. 1954 року в приміщення в’їхала спортивна школа.
Влітку 2018 року будівлю було передано кримсько-татарській громаді. Натомість вона зобов’язалася знайти для спортивної школи інше приміщення, що було зроблено. Мечеть планують відновити.
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