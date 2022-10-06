Спортивна алея та дерев’яний ведмідь: як раніше виглядав Ноководацький парк у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі не так багато парків, що знаходяться поряд із житловими масивами. І не так багато таких, де є всі умови для занять спортом.

Новокодацький парк у Дніпрі було відкрито 1935 року. За цей час він пережив не одне перейменування. Спочатку його назвали на честь Леніна, 1970 року дали нове «ім’я» на честь Кірова, а 2001 року присвоїли сьогоднішню назву. Територія парку складає 35 га. Сьогодні тут багато спортивних майданчиків, ігрових зон для дітей, атракціонів, гойдалок. Люблять гуляти тут і власники собак зі своїми вихованцями. У парку багато зелених дерев, клумб із квітами, лавочок. Є дуже «шумні» зони – де граються діти, але також є місце і для тих, хто любить гуляти в тиші.

Декілька років тому парк був реконструйований, тому гуляти тут досить приємно.

Спочатку парк планувався як місце, де «гулятимуть» любителі спорту. Для них тут створювали футбольні поля, майданчики для гри у волейбол, бадмінтон, на зиму – влаштовували ковзанку. Тут була навіть алея героїв спорту.

У майбутньому місце розглядалося як можлива тренувальна база для професійних спортсменів. Але коли поряд із парком виріс новий житловий масив територію зеленої зони вирішили «віддати» його мешканцям та облаштувати на ній величезний дендрарій. Плани залишились на папері. Згодом парк почав приходити в запустіння. На дитячих майданчиках не залишилося жодної гойдалки, доріжки поросли травою, гуляти парком вечорами було страшно і небезпечно. Але потім за нього знову взялися, провели реставрацію, посеред парку навіть встановили фонтан, раніше його не було. Але свій спортивний ухил зелена зона зберегла. Тут є футбольне поле, баскетбольний майданчик, корти, словом, все, що потрібно для активного відпочинку.

фото: С. Грицаєнко, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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