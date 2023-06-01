Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати

Дніпрянин Кирило Щуров та кам’янчанин Захар Іванчук у каное-двійці стали дворазовими чемпіонами на дистанціях 500 та 1 000 метрів.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Окрім того, в каное-одиночці Кирило здобув срібну медаль на дистанції 500 метрів та бронзу на 200 метрів.
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