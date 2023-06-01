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Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати

Сьогодні 10:00
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У Братиславі закінчилася ХХХVII міжнародна регата «Братислава 2023» з веслування на байдарках і каное серед юнаків, юніорів та спортсменів до 23 років.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати

Дніпрянин Кирило Щуров та кам’янчанин Захар Іванчук у каное-двійці стали дворазовими чемпіонами на дистанціях 500 та 1 000 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Окрім того, в каное-одиночці Кирило здобув срібну медаль на дистанції 500 метрів та бронзу на 200 метрів.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регатиУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регатиРусский

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