Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з карате

Спортсмени Криворізької Федерації Фунакоші Шотокан Карате на XX Чемпіонаті України вибороли 112 медалей.
Чемпіонат відбувся у місті Черкаси 8 та 9 квітня. У ньому змагалися спортсмени з усієї України. Участь брали близько 290 спортсменів. Каратисти виступали у 4-7 номінаціях: особисті ката – куміте, командні ката – куміте, куміте шобу-контакт.
Кривий Ріг представляли 62 спортсмени. Вони здобули 35 золотих, 47 срібних, 30 бронзових медалей. Це їм дало змогу вибороти перше місце у загальному рейтингу.
Вітаємо спортсменів з блискучими досягненнями та бажаємо нових перемог!
Читайте також:
Автор:
Про це повідомляє директор департаменту молоді і спорту ОВА Олександр…
Про це повідомили у дитячо-юнацькій спортивній школи з бадмінтону Дніпропетровської облради.
Вітаємо призерів з блискучим виступом!
Артем Бубир успішно пройшов по сітці змагань у ваговій категорії…