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  • Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з карате

Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з карате

Сьогодні 06:45
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Про це повідомляє КФ «Фунакоші Шотокан Карате» у Facebook.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з карате

Спортсмени Криворізької Федерації Фунакоші Шотокан Карате на XX Чемпіонаті України вибороли 112 медалей.

Чемпіонат відбувся у місті Черкаси 8 та 9 квітня. У ньому змагалися спортсмени з усієї України. Участь брали близько 290 спортсменів. Каратисти виступали у 4-7 номінаціях: особисті ката – куміте, командні ката – куміте, куміте шобу-контакт.

Кривий Ріг представляли 62 спортсмени. Вони здобули 35 золотих, 47 срібних, 30 бронзових медалей. Це їм дало змогу вибороти перше місце у загальному рейтингу.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з карате

Вітаємо спортсменів з блискучими досягненнями та бажаємо нових перемог!

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з каратеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з каратеРусский

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