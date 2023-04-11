Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли понад 100 нагород на Чемпіонаті України з карате

Про це повідомляє КФ «Фунакоші Шотокан Карате» у Facebook.

Спортсмени Криворізької Федерації Фунакоші Шотокан Карате на XX Чемпіонаті України вибороли 112 медалей.

Чемпіонат відбувся у місті Черкаси 8 та 9 квітня. У ньому змагалися спортсмени з усієї України. Участь брали близько 290 спортсменів. Каратисти виступали у 4-7 номінаціях: особисті ката – куміте, командні ката – куміте, куміте шобу-контакт.

Кривий Ріг представляли 62 спортсмени. Вони здобули 35 золотих, 47 срібних, 30 бронзових медалей. Це їм дало змогу вибороти перше місце у загальному рейтингу.

Вітаємо спортсменів з блискучими досягненнями та бажаємо нових перемог!

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