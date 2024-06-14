Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України

П'ятеро вихованців спортивних шкіл Дніпра посіли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Змагання серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження проходили в Кропивницькому з 7 по 9 червня.

Учні трьох спортивних шкіл Дніпра 5 призових місць:

“Бронзу” отримали Гаража Богдан (вихованець міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи) та Прокоп’єв Ярослав (вихованець дитячо-юнацької спортивної школи №7).

Другі місця посіли Бєлік Яна (вихованка дитячо-юнацької спортивної школи №7) і Лісовик Ірина (вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №3).

І перше місце виборола Корнєєва Милана (вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №3)ю

Нагадаємо раніше ми писали що Дніпропетровщина виборола 17 медалей на чемпіонаті України.

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