Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Змагання серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження проходили в Кропивницькому з 7 по 9 червня.
Учні трьох спортивних шкіл Дніпра 5 призових місць:
“Бронзу” отримали Гаража Богдан (вихованець міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи) та Прокоп’єв Ярослав (вихованець дитячо-юнацької спортивної школи №7).
Другі місця посіли Бєлік Яна (вихованка дитячо-юнацької спортивної школи №7) і Лісовик Ірина (вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №3).
І перше місце виборола Корнєєва Милана (вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №3)ю
Нагадаємо раніше ми писали що Дніпропетровщина виборола 17 медалей на чемпіонаті України.
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