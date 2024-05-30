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Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на Чемпіонаті України

Сьогодні 09:09
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Дніпровські спортсмени вибороли срібло та золото на Чемпіонаті України.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на Чемпіонаті України

Про виграш повідомили у Дніпровській міській раді.

Чемпіонат України з точного орієнтування проходив у місті Коростишів Житомирської області з 24 по 26 травня. 

Там наші спортсмени вибороли призові місця:

Срібло виборола команда у складі: Дмитро Курочкін, Владислав Познянський, Сергій Кириченко. З цієї ж команди Дмитро Курочкін виборов срібло на довгій дистанції, а також золото – на середній.

У змаганнях брала участь також команда міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи у складі: Ксенія Морозова, Михайло Поєнко та Георгій Синиця. Вони отримали золоту нагороду. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині понад 600 людей одночасно грали в шахи, аби встановити рекорд.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на Чемпіонаті УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра посіли призові місця на Чемпіонаті УкраїниРусский

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