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  • Спортсмени з Дніпра – переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медаль

Спортсмени з Дніпра – переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медаль

Сьогодні 07:15
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Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра - переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медаль

Спортсменка з Дніпра Марія Леонова посіла призове місце у міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо ВТФ серії Е-1 «Youth Slovenia Open».

У місті Любляна (Словенія) закінчився міжнародний рейтинговий турнір з тхеквондо, у якому прекрасно виступила наша землячка. Дніпрянка Марія Леонова здобула бронзову нагороду серед юніорів у ваговій категорії 59 кг.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра - переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медаль

Марія — вихованка міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.

Раніше ми писали, що дніпровський дзюдоїст Данило Хлопецький виборов “бронзу” Кубку Європи.

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра - переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медальУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра - переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медальРусский

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