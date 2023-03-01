Спортсмени з Дніпра – переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медаль

Спортсменка з Дніпра Марія Леонова посіла призове місце у міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо ВТФ серії Е-1 «Youth Slovenia Open».
У місті Любляна (Словенія) закінчився міжнародний рейтинговий турнір з тхеквондо, у якому прекрасно виступила наша землячка. Дніпрянка Марія Леонова здобула бронзову нагороду серед юніорів у ваговій категорії 59 кг.
Марія — вихованка міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.
Раніше ми писали, що дніпровський дзюдоїст Данило Хлопецький виборов “бронзу” Кубку Європи.
Читайте також:
Автор:
Близько 40 років у Дніпрі працював завод, де виробляли радіоприймачі,…
Колишній гравець "Дніпра" виконуватиме обов'язки тренера національної збірної з футболу.
Пишаємося та бажаємо нових перемог та досягнень!
Від щирого серця вітаємо із заслуженою перемогою!