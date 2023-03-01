Спортсмени з Дніпра – переможці на міжнародному рівні: Марія Леонова везе додому медаль

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Спортсменка з Дніпра Марія Леонова посіла призове місце у міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо ВТФ серії Е-1 «Youth Slovenia Open».

У місті Любляна (Словенія) закінчився міжнародний рейтинговий турнір з тхеквондо, у якому прекрасно виступила наша землячка. Дніпрянка Марія Леонова здобула бронзову нагороду серед юніорів у ваговій категорії 59 кг.

Марія — вихованка міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.

Раніше ми писали, що дніпровський дзюдоїст Данило Хлопецький виборов “бронзу” Кубку Європи.

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