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Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо

Сьогодні 07:15
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Про це повідомляє департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради.

Новости Днепра про Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо

З 23 по 27 лютого у кіпрському місті Ларнака відбувся етап Кубка світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок. Криворожанка Валерія Захаревич стала срібною призеркою.

Спортсменка ДЮСШ №7 Валерія Захаревич здобула «срібло» у ваговій категорії 80 кг. Підготував Валерію тренер-викладач Сергій Шпильов. Вітаємо спортсменку та тренера-викладача з вдалим виступом!

Раніше ми писали, що дніпровський дзюдоїст Данило Хлопецький виборов “бронзу” Кубку Європи.

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Новости Днепра про Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбоУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбоРусский

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