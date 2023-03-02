Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо

Про це повідомляє департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради.

З 23 по 27 лютого у кіпрському місті Ларнака відбувся етап Кубка світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок. Криворожанка Валерія Захаревич стала срібною призеркою.

Спортсменка ДЮСШ №7 Валерія Захаревич здобула «срібло» у ваговій категорії 80 кг. Підготував Валерію тренер-викладач Сергій Шпильов. Вітаємо спортсменку та тренера-викладача з вдалим виступом!

Раніше ми писали, що дніпровський дзюдоїст Данило Хлопецький виборов “бронзу” Кубку Європи.

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