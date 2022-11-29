Сайт Дніпра Новини Спортсменка з Дніпра завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед кадетів Спортсменка з Дніпра завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед кадетів
У місті Валетта (Мальта) пройшов чемпіонат Європи з тхеквондо серед кадетів (12-14 років). Бронзову медаль у скарбничку збірної України додала Марія Леонова.
Вона вихованка Дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.
Марія виступає у ваговій категорії 59 кілограмів.
Вітаємо з досягненням!
Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
У Підгородному Дніпропетровській області в одному з будинків на вулиці…
Новини Дніпра
Вчора 21:17
У зв’язку з повномасштабною війною в Україні зафіксували тарифи на…
Новини Дніпра
Вчора 20:49
У понеділок, 28 листопада, о 16:28 на лінію «101» повідомили,…
Новини Дніпра
Вчора 18:45
З початку повномасштабної війни в Україні, 97% від усіх російських…