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  • Спортсменка з Дніпра завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед кадетів

Спортсменка з Дніпра завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед кадетів

Сьогодні 07:15
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У місті Валетта (Мальта) пройшов чемпіонат Європи з тхеквондо серед кадетів (12-14 років). Бронзову медаль у скарбничку збірної України додала Марія Леонова.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед кадетів

Вона вихованка Дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву. 

Марія виступає у ваговій категорії 59 кілограмів. 

Вітаємо з досягненням!

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