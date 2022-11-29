Спортсменка з Дніпра завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед кадетів

У місті Валетта (Мальта) пройшов чемпіонат Європи з тхеквондо серед кадетів (12-14 років). Бронзову медаль у скарбничку збірної України додала Марія Леонова.

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