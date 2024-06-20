Спортсменка з Дніпра виграла Чемпіонат Великобританії з боулдерингу

Про це повідомили у пресслужбі відділення НОК України у Дніпропетровські області.
Молодіжний чемпіонат Великої Британії зі скелелазання (боулдеринг) проходив 15-16 червня у Манчестері. На чемпіонаті змагалися у трьох вікових категоріях.
Дніпрянка змагалася у віковій групі В серед 50 спортсменок. Вона обійшла своїх конкуренток та посіла перше місце.
Раніше ми писали, що плавець з Дніпра виграв чемпіонат Європи.
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