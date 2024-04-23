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  • Спортсменка з Дніпра виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в Португалії

Спортсменка з Дніпра виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в Португалії

Сьогодні 09:01
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Спортсменка з Дніпра Рафаель Казбекова виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в Португалії.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в Португалії

15-річна дніпрянка Рафаель Казбекова посіла III місце у болдерингу (різновид скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи) в категорії Youth B серед жінок.

Про це повідомляє відділення НОК України в Дніпропетровській області.

Зазначається, що змагання проходили 20-21 квітня в Португалії. Чемпіонкою в цій віковій категорії стала спортсменка з Австрії, а віцечемпіонкою – атлетка з Франції.

Вітаємо Рафаель та батьків-тренерів – Наталію Перлову та Серіка Казбекова з гарним виступом! Нагадаємо, що нещодавно Рафаель виграла етап молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння в Італії, а минулого року – стала бронзовою призеркою молодіжного чемпіонату Європи у Фінляндії, – додали в НОК.

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Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра виборола «бронзу» на молодіжному Кубку Європи в ПортугаліїУкраїнська

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