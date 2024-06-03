Спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у Швеції

Про це повідомили у публікації Національного олімпійського комітету.
Це останній етап перед Чемпіонатом Європи з легкої атлетики, що стартує наступного тижня. Можна навіть сказати, що це репетиція Олімпіади, бо на змагання зібрались найсильніші спортсмени в багатьох видах спорту, – йдеться у повідомленні.
Легкоатлетка підкорила планку на висоті 2 метрів та виборола перше місце на сьомому етапі “Діамантової ліги”.
“Срібло” отримала німкиня Імке Оннен з результатом 1.94 метри.
Третє місце на етапі посіла ще одна українка, Ірина Геращенко, з таким сами результатом, однак взятим з другої спроби.
Нагадаємо, раніше ми писали, що юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції.
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