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Спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у Швеції

Сьогодні 07:39
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Ярослава Магучіх з Дніпра підкорила етап Діамантової Ліги у Швеції, який проходив вчора, 2 червня.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у Швеції

Про це повідомили у публікації Національного олімпійського комітету.

Це останній етап перед Чемпіонатом Європи з легкої атлетики, що стартує наступного тижня. Можна навіть сказати, що це репетиція Олімпіади, бо на змагання зібрались найсильніші спортсмени в багатьох видах спорту, – йдеться у повідомленні.

Легкоатлетка підкорила планку на висоті 2 метрів та виборола перше місце на сьомому етапі “Діамантової ліги”.

“Срібло” отримала німкиня Імке Оннен з результатом 1.94 метри.

Третє місце на етапі посіла ще одна українка, Ірина Геращенко, з таким сами результатом, однак взятим з другої спроби. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що юна плавчиня з Дніпропетровщини пронесла факел з олімпійським вогнем у Франції.

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Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у ШвеціїУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у ШвеціїРусский

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