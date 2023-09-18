Спортсменка із Дніпра з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023

Ярослава підкорила висоту 2,03 метра.

Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх завоювала “золото” у фіналі Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту, який відбувся в американському Юджині.

Легкоатлетка виграла змагання з результатом 2,03 метра. Це новий рекорд сезону у світі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вітаю спортсменку з чемпіонством на Діамантовій лізі. Вже другий рік поспіль, – написав він.

Зазначимо, друге місце на цих змаганнях посіла австралійка Нікола Оліслагерс, яка також стрибнула на 2,03 м, але поступилася Магучіх за кількістю спроб. Третьою стала сербка Ангеліна Топич – 1,95 метра.

У фіналі Діамантової ліги виступили ще дві українки: Юлія Левченко розділила п’яте місце з британкою Морган Лейк (обидві стрибнули на 1,91 метра), а Ірина Геращенко стала сьомою з результатом 1,87 метра.

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