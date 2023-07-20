Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Співробітниця Укрзалізниці злила ворогу відео із бійцями, які охороняють міст у Дніпрі

Співробітниця Укрзалізниці злила ворогу відео із бійцями, які охороняють міст у Дніпрі

Сьогодні 10:25
просмотров

Мешканка Дніпра злила інформацію про оборону одного із мостів.

Новости Днепра про Співробітниця Укрзалізниці злила ворогу відео із бійцями, які охороняють міст у Дніпрі

Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

За даними слідства, працівниця Укрзалізниці зняла на камеру військових, які охороняють один із мостів у Дніпрі. Це відео вона надіслала росіянину через телеграм. 

Як зазначили правоохоронці, інформація про охорону моста до цього не розміщувалася у вільному доступі Силами оборони.

Відомо, що жінка народилася на території Росії, а саме в Приморському краї, але довгий час живе у Дніпрі. 

Під час обшуків у неї вилучили телефон, на який вона відзняла відео. 

Наразі жінці оголосили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та відправили під варту. 

Як уточнили в СБУ, зі своїм куратором жінка познайомилася на початку 2023 року. Затримана активно спілкувалася в проросійських пабліках, через що і потрапила до поля зору окупантів. 

Дніпрянка погодилася вивідувати інформацію про Сили оборони у Дніпрі. Для цього вона їздила по місту та знімала на відео потрібні об’єкти інфраструктури. Цю інформацію росіяни хотіли використати при плануванні ракетних ударів. 

Інформаторка активно співпрацювала з російським військовим, який наразі воює на окупованій частині Донеччини. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також:

Новости Днепра про Співробітниця Укрзалізниці злила ворогу відео із бійцями, які охороняють міст у ДніпріУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:25
У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)

Учора, 19 липня, у Дніпрі на тротуар упав шматок балкона.

На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
На Дніпропетровщині на пожежі постраждала дитина: госпіталізували у стані середньої тяжкості

Учора, 19 липня, на вулиці Престольна у Тернівці горів житловий…

У Дніпрі біля Поплавка зазняли дивного птаха
Новини Дніпра
Вчора 22:00
У Дніпрі біля Поплавка зазняли дивного птаха

У Дніпрі на набережній помітили дивного птаха.

До Дніпра мчить різке похолодання
Новини Дніпра
Вчора 21:17
До Дніпра мчить різке похолодання

До Дніпра на декілька днів завітає прохолодний атмосферний фронт.

Наверх