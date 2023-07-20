Співробітниця Укрзалізниці злила ворогу відео із бійцями, які охороняють міст у Дніпрі

Мешканка Дніпра злила інформацію про оборону одного із мостів.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, працівниця Укрзалізниці зняла на камеру військових, які охороняють один із мостів у Дніпрі. Це відео вона надіслала росіянину через телеграм.

Як зазначили правоохоронці, інформація про охорону моста до цього не розміщувалася у вільному доступі Силами оборони.

Відомо, що жінка народилася на території Росії, а саме в Приморському краї, але довгий час живе у Дніпрі.

Під час обшуків у неї вилучили телефон, на який вона відзняла відео.

Наразі жінці оголосили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та відправили під варту.

Як уточнили в СБУ, зі своїм куратором жінка познайомилася на початку 2023 року. Затримана активно спілкувалася в проросійських пабліках, через що і потрапила до поля зору окупантів.

Дніпрянка погодилася вивідувати інформацію про Сили оборони у Дніпрі. Для цього вона їздила по місту та знімала на відео потрібні об’єкти інфраструктури. Цю інформацію росіяни хотіли використати при плануванні ракетних ударів.

Інформаторка активно співпрацювала з російським військовим, який наразі воює на окупованій частині Донеччини. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

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