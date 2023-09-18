Співак із Дніпра зняв укрверсію пісні Тіни Кароль та потрапив у топи національних хіт-парадів

Відеокліп до пісні Тіни Кароль “Ніченька”, яку переспівав дніпровський виконавець OKS, за кілька днів посів 9 місце в YouTube Music.
Про це повідомила директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Одарка Біла.
Посадовиця зазначила, що кліп у 2023 році відзняв Молодіжний медіацентр Дніпра. За декілька днів він посів 9 місце в YouTube Music, очолив ТОП 200 Shazam України та ТОП 100 України Apple Music.
“Надихає те, що саме молодь Дніпра створює крутий контент для українського слухача та глядача”, – написала Одарка Біла.
Зауважимо, що оригінальна пісня виконувалася російською. “Ноченька” – один із хітів Тіни Кароль, ймовірно, саме тому нова версія запала в душу українцям. Пісню артист переклав ще під час участі в українському Голосі, а тепер випустив офіційний кавер.
Сам кліп:
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