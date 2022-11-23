Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула.

За словами СБУ, на Дніпропетровщині спіймали чоловіка, який організував шахрайську схему. Для її реалізації він створив фейковий акаунт начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, від імені якого збирали гроші з громадян.

Організував схему мешканець Херсонщини, який переїхав до Дніпропетровської області після початку повномасштабної війни.

Для правдивості він копіював інформацію з реального телеграм-каналу Вілкула. Наприкінці вересня він розмістив на своєму фейковому акаунті інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів на начебто потреби підрозділів тероборони.

Але співробітники СБУ не дали йому розгорнути цю схему на повну. Шахрая заарештували. Під час обшуків в нього вилучили банківські карти та техніку.

Ось так виглядала “банка” у яку шахрай хотів збирати гроші.

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