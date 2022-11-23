Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

Сьогодні 13:51
просмотров

Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула.

Новости Днепра про Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

За словами СБУ, на Дніпропетровщині спіймали чоловіка, який організував шахрайську схему. Для її реалізації він створив фейковий акаунт начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, від імені якого збирали гроші з громадян.

Новости Днепра про Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

Організував схему мешканець Херсонщини, який переїхав до Дніпропетровської області після початку повномасштабної війни.

Для правдивості він копіював інформацію з реального телеграм-каналу Вілкула. Наприкінці вересня він розмістив на своєму фейковому акаунті інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів на начебто потреби підрозділів тероборони.

Новости Днепра про Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

Але співробітники СБУ не дали йому розгорнути цю схему на повну. Шахрая заарештували. Під час обшуків в нього вилучили банківські карти та техніку.

Ось так виглядала “банка” у яку шахрай хотів збирати гроші. 

Новости Днепра про Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого Рогу

Читайте також:

Новости Днепра про Спіймали шахрая, який видавав себе за Вілкула та збирав гроші на ТрО Кривого РогуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі багато мешканців через відключення світла залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    У Дніпрі багато мешканців через відключення світла залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 23 листопада, у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці…

    За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    За ціною дрона з камерою: як виглядає кошеня за 70 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

    Ціни на породистих кошенят у Дніпрі можуть доходити до кількох…

    Легендарна Чорнобаївка: фотограф із Дніпра показав, як виглядає найвідоміший аеропорт України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:23
    Легендарна Чорнобаївка: фотограф із Дніпра показав, як виглядає найвідоміший аеропорт України

    Фотограф із Дніпра показав кадри з легендарної Чорнобаївки.

    Якщо довго не буде електрики: де у Дніпрі знайти “Пункти незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:35
    Якщо довго не буде електрики: де у Дніпрі знайти “Пункти незламності”

    В Україні відкривають Пункти незламності на випадок тривалого відключення світла.

    Наверх