Спецпідрозділ Kraken підтвердив, що в Дніпрі побили їхнього колишнього військовослужбовця: нові деталі

Історія з побиттям чоловіка в центрі Дніпра набирає обертів.

Спецпідрозділ Kraken підтвердив, що чоловік, на якого напали невідомі у військовій формі в Дніпрі 20 червня, є колишнім військовослужбовцем підрозділу.

20 червня 2024 року у місті Дніпро відбулась сутичка групи осіб у балаклавах та чоловіком у цивільному, якого утримували проти його волі. На місце події прибула поліція. З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу “KRAKEN”, – йдеться у повідомленні.

У підрозділі зазначили, що не втручатимуться в хід слідства, але уважно стежать за перебігом розслідування. та очікують на справедливість.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі невідомі у камуфляжі побили людину. Згодом блогер Ігор Лаченков заявив, що люди у формі, які “скрутили” чоловіка в центрі міста, можуть бути пов’язаними з нардепом Миколою Тищенком.

Лаченков також повідомив, що чоловік, на якого напали, коли він гуляв з дитиною та друзями, це військослужбовець-доброволець Дмитро Павлов. Бійка начебто сталася після того, як Павлов посперечався з Тищенком.

Сам Тищенко стверджує, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на “представників поліції напали”. Він опублікував відео, на якому поліцейський спілкується з, ймовірно, Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко пише, що “друг одного з організаторів шахрайських ботоферм” кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Водночас поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджує і повідомляє, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Однак в дописі не вказано, що хтось напав на працівника поліції.

Наразі відкрито два кримінальних провадження — умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Нападників шукають.

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