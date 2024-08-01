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  • Спека знищила частину урожаю: скільки зернових вже зібрали на Дніпропетровщині

Спека знищила частину урожаю: скільки зернових вже зібрали на Дніпропетровщині

Сьогодні 12:43
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Дніпропетровщина серед лідерів зі збору зернових.

Новости Днепра про Спека знищила частину урожаю: скільки зернових вже зібрали на Дніпропетровщині

Дніпропетровщина – у лідерах зі збирання зернових, повідомляє голова облради Микола Лукашук. 

Попри те, що аномальна спека та відсутність опадів негативно вплинула на врожайність у цьому році, область буде з врожаєм.

Станом на кінець липня наші аграрії зібрали врожай з 544,2 га полів та вже встигли намолотити 2034,37 тис. тонн зернобобових. Серед них

  • пшениці – 1650,17 тис. тонн
  • ячменю – 350,62 тис. тонн
  • гороху – 26,12 тис. тонн.

Нагадаємо, аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на Дніпропетровщині.

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Новости Днепра про Спека знищила частину урожаю: скільки зернових вже зібрали на ДніпропетровщиніУкраїнська

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