Спека знищила частину урожаю: скільки зернових вже зібрали на Дніпропетровщині

Дніпропетровщина серед лідерів зі збору зернових.

Дніпропетровщина – у лідерах зі збирання зернових, повідомляє голова облради Микола Лукашук.

Попри те, що аномальна спека та відсутність опадів негативно вплинула на врожайність у цьому році, область буде з врожаєм.

Станом на кінець липня наші аграрії зібрали врожай з 544,2 га полів та вже встигли намолотити 2034,37 тис. тонн зернобобових. Серед них

пшениці – 1650,17 тис. тонн

ячменю – 350,62 тис. тонн

гороху – 26,12 тис. тонн.

Нагадаємо, аномальна спека призвела до часткового знищення врожаю на Дніпропетровщині.

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